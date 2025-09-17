https://news.day.az/culture/1781034.html В Лондоне открылась выставка в честь Марии-Антуанетты В Лондоне открылась новая выставка, посвященная стилю королевы Франции XVIII века Марии-Антуанетты. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters. "Эта выставка о стиле, сформированном самой модной королевой в истории Марией-Антуанеттой", - пишет портал.
В Лондоне открылась выставка в честь Марии-Антуанетты
В Лондоне открылась новая выставка, посвященная стилю королевы Франции XVIII века Марии-Антуанетты.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.
"Эта выставка о стиле, сформированном самой модной королевой в истории Марией-Антуанеттой", - пишет портал.
На выставке можно будет увидеть около 250 экспонатов, в их числе обувь Марии-Антуанетты, драгоценности, модные изделия того периода, портреты, мебель, флакон с одеколоном, фарфоровую посуду, а также ее нижнее белье времен заключения и прощальную записку, написанную перед казнью.
