Сколько домов будет восстановлено в селе Шушакенд Ходжалинского района до конца года?

В село Шушакенд Ходжалинского района организован медиа-тур.

Как сообщает Day.Az, представителям СМИ предоставили информацию о селе.

Сообщается, что в селе Шушакенд имеется в общей сложности 263 частных жилых дома. 91 из них непригодны для проживания, а 172 - частично пригодны. Из этих домов 15 уже готовы к эксплуатации. Еще 85 домов будут восстановлены к концу нынешнего года. В 2026 году планируется восстановить 72 дома. В настоящее время в село вернулись 15 семей (59 человек).