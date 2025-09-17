https://news.day.az/society/1781041.html Сколько домов будет восстановлено в селе Шушакенд Ходжалинского района до конца года? В село Шушакенд Ходжалинского района организован медиа-тур. Как сообщает Day.Az, представителям СМИ предоставили информацию о селе. Сообщается, что в селе Шушакенд имеется в общей сложности 263 частных жилых дома. 91 из них непригодны для проживания, а 172 - частично пригодны. Из этих домов 15 уже готовы к эксплуатации.
Сколько домов будет восстановлено в селе Шушакенд Ходжалинского района до конца года?
В село Шушакенд Ходжалинского района организован медиа-тур.
Как сообщает Day.Az, представителям СМИ предоставили информацию о селе.
Сообщается, что в селе Шушакенд имеется в общей сложности 263 частных жилых дома. 91 из них непригодны для проживания, а 172 - частично пригодны. Из этих домов 15 уже готовы к эксплуатации. Еще 85 домов будут восстановлены к концу нынешнего года. В 2026 году планируется восстановить 72 дома. В настоящее время в село вернулись 15 семей (59 человек).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре