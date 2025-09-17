Что происходит с ценами на жилье в Баку и пригородах?

В последние годы люди предпочитают приобретать не только готовые квартиры, но и жилье в строящихся домах. Спрос на такие квартиры приводит к росту цен.

Как передает Day.Az, эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Ферзалиeв отметил, что за последний год стоимость таких квартир выросла на 30-50 процентов:

"Если раньше квадратный метр жилья в районах, близких к центру, стоил 800-1200 манатов, то сейчас эта цифра достигает 1500-2000 манатов. Причина в том, что в центре и прилегающих к нему зонах практически не осталось свободных земельных участков под строительство. Поэтому строительные компании чаще сносят старые жилые массивы и возводят на их месте новые дома, покрывая все затраты самостоятельно. Это и ведет к росту цен".

По словам эксперта, подорожание заметно и в густонаселенных районах. Из-за просадок грунта в разных частях Баку многие жители предпочитают переезжать в пригороды, что повышает стоимость недвижимости в Хырдалане, Масазыре и Сумгайыте. Там темпы роста цен зачастую выше, чем в столице.