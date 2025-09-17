Во Франции ограбили музей

Национальный музей естественной истории (MNHN) в Париже был ограблен в ночь с понедельника на вторник.

Как сообщил портал Actu17 со ссылкой на источники, ущерб оценивается примерно в €600 тысяч, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их данным, злоумышленники тщательно спланировали ограбление и похитили шесть золотых слитков. Расследование инцидента ведет бригада судебной полиции по борьбе с бандитизмом.

В августе радиостанция France Info сообщала о масштабной кибератаке на музей, которая продолжалась несколько недель. В этот период были недоступны онлайн-сервисы, необходимые для проведения исследований, экспертиз, работы библиотек и консультаций по музейным коллекциям.

Национальный музей естественной истории входит в состав крупного научно-исследовательского комплекса, объединяющего музеи, лаборатории, библиотеки и парки, включая Ботанический сад и Венсенский зоопарк в Париже.