ЦБ Азербайджана о средней цене продажи нефти и газа

В январе 2025 года средняя цена продажи азербайджанской нефти составила 70,7 доллара за баррель, а экспортируемого газа - 301 доллар за тысячу кубометров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге, посвящённом представлению платежного баланса.

