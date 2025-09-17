https://news.day.az/economy/1781031.html ЦБ Азербайджана о средней цене продажи нефти и газа В январе 2025 года средняя цена продажи азербайджанской нефти составила 70,7 доллара за баррель, а экспортируемого газа - 301 доллар за тысячу кубометров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге, посвящённом представлению платежного баланса.
