Азербайджанская нефть подорожала

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF повысилась на 1,25 доллара США или 1,8% по сравнению с предыдущим показателем и составила 70,68 доллара за баррель.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена нефти марки Azeri Light на базе FOB увеличилась на 1,21 доллара или 1,78%, достигнув 69,15 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS выросла на 0,95 доллара или 1,68% и составила 57,45 доллара за баррель.

Стоимость одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, увеличилась на 0,96 доллара или 1,42%, составив 68,56 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.