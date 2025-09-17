Эти смартфоны Samsung получат Android 16 до конца года

Samsung выпустит обновление One UI 8 на базе Android 16 до конца 2025 года почти для 50 смартфонов и планшетов.

Как передает Day.Az, подробный список был опубликован порталом SamMobile.

Отмечается, что опубликованный перечень устройств не является окончательным: из него исключены некоторые модели, включая Galaxy Z Fold Special Edition, а также смартфоны, выпускаемые для отдельных рынков (например, серии Galaxy F и Galaxy M). Тем не менее этот список демонстрирует стратегию Samsung по внедрению обновления в текущем году.

Остальные устройства начнут получать прошивку начиная с октября.

В число подтвержденных моделей вошли флагманские Samsung Galaxy S22, Z Fold 4 и Z Flip 4, S21 FE, планшеты Galaxy Tab S10 FE, Tab S9 FE и Tab S9 FE+, Tab S8 и новее. На обновление также могут рассчитывать владельцы бюджетных Galaxy A56 6G, A55 5G, A54 5G, A36 5G, A35 5G, A34 5G, A26 5G, A25 5G, A17 5G, A17, A16 5G, A16, A15 5G, A07, A06 5G, A06, A73 5G, A53 5G и A33 5G.

Опубликованный перечень охватывает только устройства, которые будут обновлены до конца текущего года. Ожидается, что в дальнейшем он будет расширен.