В Азербайджане предложили продлить льготы на импорт электрокаров
В Азербайджане срок действия льгот на импорт электрических и гибридных автомобилей в страну подходит к завершению.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на İqtisadiyyat.az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов во время сегодняшнего заседания Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
"После обсуждения с соответствующими органами, если это будет целесообразно, я предлагаю продлить срок действия этих льгот", - подчеркнул парламентарий.
Депутат также предложил внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся увеличения лимитов для упрощенной системы налогообложения.
Отметим, что срок действия льгот на электрические и гибридные автомобили истекает в январе 2026 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре