В Азербайджане предложили продлить льготы на импорт электрокаров

В Азербайджане срок действия льгот на импорт электрических и гибридных автомобилей в страну подходит к завершению.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на İqtisadiyyat.az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов во время сегодняшнего заседания Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"После обсуждения с соответствующими органами, если это будет целесообразно, я предлагаю продлить срок действия этих льгот", - подчеркнул парламентарий.

Депутат также предложил внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся увеличения лимитов для упрощенной системы налогообложения.

Отметим, что срок действия льгот на электрические и гибридные автомобили истекает в январе 2026 года.