Руководству Japan Airlines урежут оклады после пьяного скандала с пилотом

Японская Japan Airlines (JAL) сократит зарплату всех руководителей высшего звена в качестве наказания за инцидент с пилотом авиакомпании, который вопреки правилам употребил алкоголь накануне вылета, из-за чего были отложены три рейса.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NHK.

Как сообщает телеканал Эн-эйч-кей, в августе один из пилотов JAL, который должен был выполнять рейс в качестве командира воздушного судна с Гавайев в японский аэропорт Тюбу, в нарушение правил употребил алкоголь в отеле накануне вылета. В результате было задержано три рейса на срок до 18 часов.

После этого министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма сделало выговор компании. Ее руководство приняло решение принять дисциплинарные меры в виде сокращения зарплаты президента компании на 30% в течение двух месяцев, а также заработной платы еще 36 руководителей высшего звена на 10-20%.

Провинившийся пилот был уволен.