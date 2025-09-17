По туристическим услугам зафиксирован профицит. За первые 6 месяцев текущего года он составил около 194 млн долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на брифинге, посвященном презентации платежного баланса, сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров.

По его словам, за первые 6 месяцев текущего года в балансе услуг зафиксирован дефицит в размере около 1 млрд долларов США. Это на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным фактором, обусловившим дефицит, были строительные и другие бизнес-услуги в нефтегазовом секторе.

"Однако отрадно, что транспортные услуги уже формируются с постоянным профицитом. В этот период он составил 856 миллионов долларов. Под транспортными услугами мы подразумеваем в основном доходы от транзитных перевозок как по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), так и по Южно-Кавказскому трубопроводу (ЮКТ), а также от пассажирских перевозок", - сказал С.Насиров.