Türkiyə Prezidenti sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

"Qarabağın 30 illik işğalına son qoyan möhtəşəm və misilsiz bir qələbənin 5-ci ildönümündə, Vətən müharibəsində şəhid olan bütün qəhrəmanlarımızı - Azərbaycanın igid övladlarını rəhmətlə yad edirəm. Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm".