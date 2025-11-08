https://news.day.az/azerinews/1794103.html Türkiyə Prezidenti sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub: "Qarabağın 30 illik işğalına son qoyan möhtəşəm və misilsiz bir qələbənin 5-ci ildönümündə, Vətən müharibəsində şəhid olan bütün qəhrəmanlarımızı - Azərbaycanın igid övladlarını rəhmətlə yad edirəm.
Türkiyə Prezidenti sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Qarabağın 30 illik işğalına son qoyan möhtəşəm və misilsiz bir qələbənin 5-ci ildönümündə, Vətən müharibəsində şəhid olan bütün qəhrəmanlarımızı - Azərbaycanın igid övladlarını rəhmətlə yad edirəm. Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре