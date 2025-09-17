Инвестиции Азербайджана в Израиль превысили полмиллиарда долларов в связи с проектом «Тамар»

Инвестиции Азербайджана в Израиль превысили полмиллиарда долларов в связи с газовым проектом "Тамар".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвящённом представлению платёжного баланса.

"Значительная часть инвестиций из Азербайджана в Израиль связана именно с этим проектом. В результате Израиль стал страной, в которую Азербайджан инвестировал больше всего", - отметил он.

Напомним, что 31 января 2025 года SOCAR подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10-процентной доли в проекте "Тамар", который является одним из крупнейших газовых месторождений в Средиземноморском бассейне Израиля.

Стоит отметить, что в первые шесть месяцев текущего года Азербайджан направил в иностранную экономику 1,349 млрд долларов прямых инвестиций. В пятёрку стран, получивших наибольшие прямые инвестиции из Азербайджана, вошли Израиль (543 млн долларов), Турция (177 млн долларов), ОАЭ (156 млн долларов), США (78 млн долларов) и Грузия (77 млн долларов).