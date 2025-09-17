Вулкан в Индонезии выбросил массивный столб пепла

Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил в небо массивный столб дыма и пепла.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мерапи - самый активный действующий вулкан в Индонезии, благодаря чему он очень популярен среди туристов. Крупные извержения наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие - примерно два раза в год.

Представляем вашему вниманию данное видео: