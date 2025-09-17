Францию накроет новая волна масштабных забастовок
Во Франции вновь готовится общенациональная забастовка: профсоюзы различных отраслей страны планируют выйти на протест в четверг, 18 сентября, спустя неделю после предыдущей акции, прошедшей 10 сентября.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на BFMTV.
Новая забастовка организована в знак протеста против предложенных мер экономии, инициированных бывшим премьер-министром Франсуа Байру на фоне растущего государственного долга. Среди этих мер было предложение об отмене двух дополнительных выходных дней, от которого уже отказался новый премьер.
Министр транспорта предупредил о возможном "чёрном дне" для транспортной сферы и высоких рисках серьёзных проблем. Так, только среди железнодорожников участие в забастовке заявили четыре профсоюза.
Профсоюз работников авиационной отрасли FO-Air France также призывает своих членов присоединиться к протесту.
Присоединятся к забастовке и большинство профсоюзов работников образования, которые выражают недовольство как экономическими мерами, так и существующими проблемами в школах.
Свою позицию озвучили также профсоюзы фармацевтической и энергетической отраслей.
