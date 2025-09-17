ООН планирует сократить бюджет на 2026 год

Бюджет международной организации ООН на 2026 год может быть сокращен на 15% - на $500 млн - по сравнению с 2024 годом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации.

С таким предложением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш после пересмотра оценки бюджета на 2026 год.

При анализе распределения ресурсов соблюдался баланс между тремя столпами Устава ООН: мир и безопасность, права человека и устойчивое развитие, отметил Гутерриш в письме государствам-членам.

Он пояснил, что сокращения коснутся бюджета поддержки миротворческих миссий. Кроме того, чтобы сократить расходы, планируется перенос выполнения некоторых функций из Нью-Йорка и Женевы в менее дорогостоящие локации. В планах международной организации перестать арендовать два здания в Нью-Йорке к 2027 году.

Окончательное решение по бюджету будет принято в декабре 2025 года.