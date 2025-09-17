https://news.day.az/economy/1781074.html В Alliance Logistics сменился руководитель - ФОТО В одной из крупнейших транспортных компаний Азербайджана - "Alliance Logistics" - произошли кадровые перестановки. На должность ранее занимавшего пост руководителя Натига Гейдарова назначен Натиг Джафаров. Как передает Day.Az, Натиг Джафаров обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере международной логистики.
