Вооруженное нападение в Нигере

В регионе Тиллабери на западе Нигера вооруженные люди убили 22 местных жителя.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местные источники.

"22 деревенских жителя погибли в понедельник в Нигере в ходе нападений со стороны вооруженных людей на мотоциклах в регионе Тиллабери", - сообщает агентство.

По данным источников, нападение началось в населенном пункте Такубатт, где злоумышленники открыли огонь во время религиозной церемонии, в результате чего погибли 15 человек. После этого они убили еще семерых в окрестностях населенного пункта.