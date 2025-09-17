https://news.day.az/world/1781079.html Вооруженное нападение в Нигере - более 20 убитых В регионе Тиллабери на западе Нигера вооруженные люди убили 22 местных жителя. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местные источники. "22 деревенских жителя погибли в понедельник в Нигере в ходе нападений со стороны вооруженных людей на мотоциклах в регионе Тиллабери", - сообщает агентство.
По данным источников, нападение началось в населенном пункте Такубатт, где злоумышленники открыли огонь во время религиозной церемонии, в результате чего погибли 15 человек. После этого они убили еще семерых в окрестностях населенного пункта.
