https://news.day.az/unusual/1781062.html Впечатляющие снимки радуги после грозы - ФОТО Замечательные снимки после грозы удалось сделать в немецком городке Цингст. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это место известно своим живописным пляжем и природной красотой.
