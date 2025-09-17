Сирия и Израиль проведут переговоры в Баку

В четверг на следующей неделе в Баку состоится встреча по безопасности между представителями Сирии и Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Sky News Arabia".

Американское издание Axios сообщило, что Израиль представил Сирии предложение о новом соглашении в области безопасности, которое будет основано на израильско-египетском мирном соглашении 1979 года. "Израиль представил Сирии подробное предложение о новом соглашении о безопасности, включая карту территории от юго-запада Дамаска до границы с Израилем", - говорится в материале.

Согласно предложению Израиля, территория к юго-западу от Дамаска будет разделена на три зоны, при этом сирийская сторона сможет сохранить там разный уровень сил и вооружения в зависимости от района.

Также есть следующие условия: расширение буферной зоны на 2 км на сирийской стороне; отсутствие войск и тяжелого вооружения на полосе, прилегающей к буферной зоне и наиболее близкой к границе с Израилем с сирийской стороны. Там будет возможно размещение лишь полиции и сил внутренней безопасности Сирии; вся территория к юго-западу от Дамаска до границы с Израилем будет объявлена бесполетной зоной для сирийских самолетов.

В обмен израильская сторона предложила постепенный вывод своих войск с сирийской территории, за исключением стратегически важной вершины горы Хермон. Кроме того, одним из важных пунктов предложения является сохранение воздушного коридора в Иран через Сирию, "что позволило бы Израилю в будущем наносить удары по исламскому республике".