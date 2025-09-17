В Риме прошёл концерт в честь Узеира Гаджибейли

В знаменитой Государственной консерватории Санта-Чечилия в столице Италии, Риме, состоялся концерт, посвященный 140-летию основоположника азербайджанской музыкальной культуры, гениального композитора Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры Азербайджана, посольства нашей страны в Италии, Культурного центра при посольстве и Государственной консерватории Санта-Чечилия. В концерте приняли участие деятели культуры Италии, представители академических кругов, послы, дипломаты, а также наши соотечественники, проживающие в этой стране.

Заместитель директора Культурного центра Гюльнар Тагизаде сообщила, что концерт состоялся в рамках XVII Международного музыкального фестиваля, организованного Министерством культуры по случаю дня рождения Узеира Гаджибейли.

Выступивший перед началом концерта посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов напомнил, что с 2009 года, согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева, 18 сентября отмечается как День национальной музыки. Он подчеркнул, что 140-летие Узеира Гаджибейли широко отмечается на государственном уровне, и обратил внимание на важную роль композитора в истории нашей культуры как основоположника азербайджанской национальной музыки и автора первой оперы на Востоке. Дипломат также отметил непревзойденные заслуги композитора в создании государственного гимна Азербайджана, создании национальной консерватории и развитии музыкального образования.

В концертной программе выступила наша соотечественница, проживающая в Милане, оперная певица Чинара Ширинова. Исполнив произведения Узеира Гаджибейли в сопровождении фортепиано, она представила зрителям богатство азербайджанской музыки.

Танцевальный коллектив "Ритм" также продемонстрировал на сцене наши национальные танцы. Изящество танца "Узундере" и ритмичная энергия "Нагара-шоу" обогатили программу, подарив зрителям незабываемые моменты.

Присутствовавшие на мероприятии деятели культуры Италии высоко оценили профессионализм азербайджанских исполнителей и национальный колорит их музыкальных и танцевальных выступлений. Они также подчеркнули, что подобные мероприятия вносят значительный вклад в укрепление дружеских отношений между двумя народами.

Зрители встретили выступления бурными аплодисментами, проявив большой интерес к азербайджанской музыке и культуре.