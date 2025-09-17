Бакинское метро меняет график работы

Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщили Day.Az в метрополитене, в ночи с 19 на 20 сентября и с 20 на 21 сентября станции метро будут открыты для входа пассажиров до 02:00.

"В дни соревнований на станциях, расположенных ближе к центру города, будет применяться усиленный режим работы, а дополнительные резервные поезда будут находиться в состоянии готовности.

Для удобных и безопасных поездок не забывайте соблюдать правила правильного пользования метрополитеном", - сказали в ЗАО.