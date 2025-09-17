Uber запустила сервис для сафари в Кении

Пока функция Uber Safari доступна только для поездок в Национальный парк Найроби, расположенный в столице Кении, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Партнёрами компании стали местные туроператоры и гиды с личным транспортом и опытом проведения экскурсий. Во время сафари они смогут увидеть диких животных, включая носорогов, львов, леопардов и буйволов.

Туристам доступны две опции бронирования - дневные и ночные трёхчасовые экскурсии. Стоимость дневного сафари начинается от 25 тысяч кенийских шиллингов ($194), ночного - от 40 тысяч шиллингов ($310).