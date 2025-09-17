HR-специалисты "Узбекнефтгаз" повысили квалификацию в SOCAR

В рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между АО Узбекнефтгаз и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), группа специалистов прошла стажировку по направлению "Управление персоналом" на базе SOCAR.

Об этом передает в среду Day.Az со ссылкой на АО Узбекнефтгаз.

В ходе практики участники обменялись опытом в сфере регулирования трудовых отношений, эффективного управления персоналом, развития организационной структуры и повышения производительности труда.

Напомним, что в августе 2024 года национальная нефтегазовая компания Узбекистана "Узбекнефтгаз" и азербайджанская SOCAR подписали соглашение о сотрудничестве в гидрокарбонатной отрасли. В рамках этого партнерства начались геологические изыскания, включая сейсмические исследования и подготовку к добыче углеводородов на плато Устюрт.

А 24 июля стороны подписали соглашение о разделе продукции (PSA), которое позволит Узбекистану полностью покрывать потребности внутреннего рынка в нефти на ближайшие 25 лет. Добываемый газ будет направляться на внутренний рынок, обеспечивая местную промышленность доступными и качественными нефтепродуктами.