Где и когда пройдет финал Кубка Азербайджана 2026?

Финал Кубка Азербайджана сезона 2026 года состоится 13 мая.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Teleqraf, об этом журналистам заявил технический и спортивный директор ПФЛ Эльгиз Аббасов.

Он уточнил, что решающий матч пройдет на арене "Palms Sport Arena" ("Нефтчи Арена").