https://news.day.az/sport/1781157.html Где и когда пройдет финал Кубка Азербайджана 2026? Финал Кубка Азербайджана сезона 2026 года состоится 13 мая. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Teleqraf, об этом журналистам заявил технический и спортивный директор ПФЛ Эльгиз Аббасов. Он уточнил, что решающий матч пройдет на арене "Palms Sport Arena" ("Нефтчи Арена").
Где и когда пройдет финал Кубка Азербайджана 2026?
Финал Кубка Азербайджана сезона 2026 года состоится 13 мая.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Teleqraf, об этом журналистам заявил технический и спортивный директор ПФЛ Эльгиз Аббасов.
Он уточнил, что решающий матч пройдет на арене "Palms Sport Arena" ("Нефтчи Арена").
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре