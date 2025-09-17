В следующем году в селе Сеидбейли будут готовы к заселению еще 64 дома

В рамках медиатура "По следам визита Президента" журналисты побывали в селе Сеидбейли Ходжалинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, начальник отдела по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы сообщила журналистам, что в селе начато строительство инфраструктуры.

В частности, восстановлена существующая линия электропередачи протяженностью 30 километров, установлены 2 трансформатора, начаты работы по установке счетчиков. Были проложены магистральные газопроводы, восстановлена существующая газовая линия протяженностью 5,7 километра, а также водохранилище, субартезианская скважина, реконструирована сеть питьевой воды. В селе заложена Площадь Флага, заасфальтированы внутрисельские дороги.

Также А.Тельмангызы отметила, что в селе Сеидбейли насчитывается 140 домов, из которых 22 непригодны для жилья, 118 - частично пригодны. Восстановлено уже 10 домов. К концу этого года 44 дома будут готовы к заселению, в 2026 году - еще 64 дома. На данный момент в село переселилось 9 семей (31 человек).

Отметим, что село Сеидбейли перешло под контроль Азербайджана в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами нашей страны в сентябре 2023 года.