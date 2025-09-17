Сахиба Гафарова рассказала о достижениях Азербайджана в области гендерной политики на Форуме АИПА

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова находится с визитом в столице Малайзии городе Куала-Лумпур с целью участия в 46-й Генеральной Ассамблее Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПА).

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На открытии мероприятия Генеральный секретарь АИПА Сити Розаимериянти Дато Хаджи Абдул Рахман рассказал о значимости съезда. Он также приветствовал спикера Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и выразил ей признательность за участие в Форуме.

С.Гафарова выступив на мероприятии высоко оценила постоянное внимание АИПА к вопросам, связанным с женщинами, отметила, что обсуждения, посвященные созданию более инклюзивных и чувствительных к гендерным вопросам парламентов, представляют большой интерес для всех женщин-депутатов.

По словам спикера Милли Меджлиса, которая в своё время проводила исследования в области гендерных вопросов и занимала ряд должностей в международных парламентских организациях, связанных с гендерным равенством и борьбой с насилием против женщин, она всегда подчёркивала решающую роль одного фактора. Как отметила спикер, для достижения успеха необходимо, чтобы идея о равных правах женщин и мужчин стала одной из базовых ценностей общества. В то же время следует признать, что построить сильное, процветающее и устойчивое общество невозможно без равного участия женщин во всех сферах общественной жизни, включая процесс принятия решений.

В своем выступлении Сахиба Гафарова напомнила, что в целом парламенты отражают потребности общества. Она отметила, что парламенты одновременно обладают мощными инструментами как для внутренних преобразований, так и для направления изменений в обществе. Одним из наиболее важных таких инструментов, по словам спикера, является законодательная деятельность, которая определяет необходимые рамки поведения.

По словам спикера, рост участия женщин в парламентах обеспечивает более чуткий подход законодательных органов к гендерным вопросам в представительской и управленческой деятельности. Это также обеспечивает отражение взглядов женщин в законодательном процессе, превращая их в одну из ключевых заинтересованных сторон. Таким образом, всё это укрепляет роль парламентов в продвижении равенства и демократических ценностей в обществе, делая их более инклюзивными и готовыми к будущим вызовам.

С. Гафарова также ознакомила участников Форума женщин-политических лидеров с опытом Милли Меджлиса Азербайджана и достижениями страны в области гендерной политики. Она подчеркнула полную приверженность Азербайджана защите прав женщин и обеспечению их активного участия в процессе принятия решений. Спикер напомнила, что в Азербайджане женщины получили право голоса уже в 1918 году - раньше, чем в большинстве европейских стран. По итогам выборов сентября 2024 года женщины заняли 26 из 125 мест в парламенте, что свидетельствует о росте их представительства по сравнению с предыдущим периодом.

Сегодня женщины-депутаты представлены в большинстве парламентских комитетов, что позволяет учитывать их мнение при обсуждении всех регулируемых парламентом вопросов. В пяти из пятнадцати комитетов заместителями председателей являются женщины, а Постоянный комитет по вопросам семьи, женщин и детей возглавляет женщина-депутат. За последние пять лет этим комитетом было рассмотрено 47 законопроектов, а также проведено 16 общественных слушаний по гендерным и семейным вопросам. Кроме того, парламент активно сотрудничает с Государственным комитетом Азербайджанской Республики по вопросам семьи, женщин и детей, что обеспечивает эффективное взаимодействие между законодательной и исполнительной властью и укрепляет координацию совместных усилий.

В своём выступлении спикер Сагиба Гафарова также рассказала об инициативах и деятельности Азербайджана по гендерным вопросам в международных парламентских организациях. Она подчеркнула, что Милли Меджлис Азербайджана, активно участвуя в работе межпарламентских структур, выдвигает инициативы для продвижения гендерной повестки и оказывает значительную поддержку международному сотрудничеству в области защиты прав женщин.

В частности, на IX Пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркских государств, проведённой в Баку в 2019 году, была учреждена Группа женщин-парламентариев Ассамблеи. В качестве действующего председателя Азиатской парламентской ассамблеи Милли Меджлис предложил создать Комиссию по делам женщин в рамках Ассамблеи, и это предложение в настоящее время рассматривается парламентами-участниками. Кроме того, женщины-депутаты Азербайджана активно участвуют в работе других парламентских организаций, а также в Форуме женщин-парламентариев и в Группе партнёрства по гендерным вопросам в рамках Межпарламентского союза.

В заключение спикер Сахиба Гафарова отметила, что сегодняшние обсуждения вновь подчёркивают важность международного сотрудничества, совместной деятельности женщин-парламентариев и обмена передовым опытом. Она напомнила участникам, что необходимость такого подхода была подтверждена на 15-м Саммите женщин-спикеров парламентов, проведённом в июле текущего года в Женеве.