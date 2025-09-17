Дания закупит высокоточное оружие для сдерживания внешних угроз
Дания после многих лет сокращений военного бюджета намерена приобрести высокоточное оружие дальнего радиуса действия для сдерживания внешних угроз.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен.
В этом году Дания увеличила свой военный бюджет для устранения острых недостатков, возникших после российско-украинской войны.
"Нет сомнений в том, что Россия будет представлять угрозу для Европы и Дании еще долгие годы", - заявила Фредериксен журналистам в среду, добавив, что непосредственной угрозы нападения на Данию нет.
Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что закупка может включать ракеты и беспилотники, способные поражать цели на территории противника. Он не уточнил, сколько правительство выделит на эти цели и какое именно оружие будет закуплено.
На прошлой неделе страна-член НАТО заявила, что потратит 58 миллиардов датских крон (9,20 миллиарда долларов США) на системы ПВО европейского производства, что станет крупнейшей покупкой вооружений за всю ее историю.
