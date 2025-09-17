Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли впервые пройдет в более чем 10 городах Азербайджана

С 18 по 28 сентября 2025 года в Азербайджане состоится XVII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, организуемый Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Фестиваль, приуроченный к 140-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора, основоположника национальной композиторской школы, автора первой азербайджанской оперы и оперетты, в том числе оперы Востока, станет важным событием в культурной жизни страны и соберёт на одной площадке известных исполнителей, музыкальные коллективы и музыковедов из Азербайджана и других стран мира.

В 1995 году, в соответствии с распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева, 18 сентября - день рождения Узеира Гаджибейли - был официально объявлен Днём национальной музыки Азербайджана. В 2009 году началась традиция проведения Международного музыкального фестиваля, носящего имя великого композитора.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 140-летие Узеира Гаджибейли официально включено в перечень юбилейных мероприятий года. Международный музыкальный фестиваль станет важной частью этих торжеств и значимым вкладом в популяризацию музыкального наследия великого композитора.

Впервые фестиваль охватит более 10 городов и районов Азербайджана, в том числе: Баку, Сумгайыт, Мингячевир, Сабирабад, Шамахы, Шеки, Билясувар, Физули, Шамкир, Гянджу, Лянкяран, Хачмаз, Гёйгёль и Агджабеди. Будут проведены концерты, театральные постановки и различные другие культурные мероприятия, посвящённые творчеству Узеира Гаджибейли.

Основные мероприятия 18 сентября

В 10:00 состоится возложение цветов к могиле Узеира Гаджибейли и других выдающихся деятелей культуры в Аллее почётного захоронения.

В 11:00 в Азербайджанской Национальной консерватории пройдёт памятное мероприятие, посвящённое композитору.

В 12:00 перед Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли состоится концерт под открытым небом с участием Государственного оркестра народных инструментов, Эстрадного оркестра министерства обороны и Государственной хоровой капеллы.

В 14:00 в Доме-музее Узеира Гаджибейли будет представлена литературно-художественная композиция, посвящённая 140-летнему юбилею композитора.

В 19:00 во Дворце Гейдара Алиева состоится торжественное открытие XVII Международного музыкального фестиваля. В рамках церемонии Государственный академический театр оперы и балета представит оперу Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

Международные мероприятия

В рамках фестиваля и по случаю Дня национальной музыки запланированы концерты и культурные презентации за рубежом. Они состоятся: