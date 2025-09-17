В Азербайджане оштрафовали более 24 тыс. пешеходов

За первые восемь месяцев этого года зафиксировано 24 519 административных протоколов в связи с нарушением пешеходами правил дорожного движения.

Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, подобные случаи остаются одной из актуальных проблем.

В ведомстве напомнили, что пешеходы не должны рисковать своей безопасностью и обязаны переходить проезжую часть только в специально отведённых местах.

"Пешеходам необходимо пользоваться переходами, установленными для этих целей. Водителям же при подъезде к пешеходным зонам следует снижать скорость, соблюдать дистанцию и обязательно предоставлять преимущество тем, кто находится на переходе", - подчеркнули в МВД.