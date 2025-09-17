https://news.day.az/society/1781192.html В Азербайджане создадут реабилитационные центры по лечению наркомании Для повышения качества услуг по лечению наркомании будут созданы реабилитационные центры.
Для повышения качества услуг по лечению наркомании будут созданы реабилитационные центры.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025-2030 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Согласно Плану мероприятий, срок реализации программы охватывает 2025-2030 годы.
Министерство здравоохранения определено основным исполнительным органом, министерство экономики и министерство финансов - другими исполнительными органами.
