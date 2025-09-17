Будет улучшено техобеспечение лабораторий по экспертизе изъятых из незаконного оборота наркотических средств

Будут приняты дополнительные меры по улучшению технического обеспечения лабораторий, проводящих предварительные исследования и судебную экспертизу изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025-2030 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно Плану мероприятий, срок реализации программы охватывает 2025-2030 годы.

Министерство юстиции определено главным исполнительным органом, министерство внутренних дел, Государственный таможенный комитет и Служба государственной безопасности - другими исполнительными органами.