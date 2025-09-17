Фестиваль Насими впервые в "Садах Насими" в Шамахы!

24 сентября в комплексе "Nəsimi bağları" (Сады Насими) в Шамахы состоятся презентация художественной программы, посвященной творчеству Имадеддина Насими, а также премьера балета "Сказание о Насими" в новой постановке.

Как сообщает Day.Az, на мероприятии второго дня фестиваля Насими в сопровождении Ансамбля старинных музыкальных инструментов выступят народный артист Алим Гасымов, заслуженная артистка Фаргана Гасымова, а также Илькин Довлетов и Гусейн Меликов. В исполнении народных артистов Расима Балаева, Мехрибан Зеки, Халиды Гулиевой, заслуженного артиста Гасыма Наги, а также Алиаги Таптыгова, Фирузы Исмаил и Лалы Сулейманлы прозвучат стихи.

В тот же день в Шамахы пройдет еще одна презентация - "Мультидисциплинарный фестиваль искусств" под открытым небом. Будут организованы различные мастер-классы, выступления газелхана Арифа Бузовналы и молодых поэтов, поэтический флешмоб, а также лекция турецкого писателя и музыканта Хакана Менгюча о философии суфизма и выступление турецкой группы "Tarz-ı Vefa Kervanı".

Вечером зрителей в "Садах Насими" ждет разнообразная концертная программа. Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова представит танец "Суфи". Также выступят народные артисты Алим Гасымов, Натиг Ширинов и ритм-группа "Natiq", заслуженные артисты Севда Алекберзаде, Эльнур Микаилов (кяманча), Чингиз Мустафаев, AİSEL, симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Государственная хоровая капелла Азербайджана.

Одним из самых ожидаемых представлений фестиваля станет премьера балета "Сказание о Насими" в новой постановке. Новая постановка бессмертного произведения великого композитора Фикрета Амирова создана ​​известным режиссером и продюсером Андрисом Лиепой. Спектакль будет представлен балетной труппой в сопровождении симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Хореограф-постановщик - Патрик Де Бана, сотрудничавший с различными труппами в разных странах. Балет "Сказание о Насими" будет показан под открытым небом в "Садах Насими" в Шамахы, перед памятником Насими.

Фестиваль Насими, который пройдет 23-25 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана и партнерстве ИСЕСКО, запомнится интересными презентациями и премьерами.

Фестиваль, который пройдет в течение трех дней в Баку и Шамахы, расценивается как важное международное событие в деле популяризации азербайджанского искусства и призван пропагандировать богатое философское и литературное наследие одного из величайших поэтов средневекового Востока - Имадеддина Насими.