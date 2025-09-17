https://news.day.az/society/1781217.html

В Губинском районе найдены человеческие кости - ВИДЕО

Из-за дождливой погоды в селе Рустов Губинского района произошёл небольшой оползень. Как передает Day.Az со ссылкой на AПA, в результате оползня были обнаружены человеческие кости. Пока неизвестно, к какому периоду относятся останки. По данному факту начато расследование в прокуратуре Губинского района.