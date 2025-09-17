В Губинском районе найдены человеческие кости

Из-за дождливой погоды в селе Рустов Губинского района произошёл небольшой оползень.

Как передает Day.Az со ссылкой на AПA, в результате оползня были обнаружены человеческие кости.

Пока неизвестно, к какому периоду относятся останки.

По данному факту начато расследование в прокуратуре Губинского района.