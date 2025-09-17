Найден новый способ восстановления мозга после инсульта

Ученые из Калифорнийского университета и университета Цюриха установили, что пересадка стволовых клеток напрямую в мозг может ускорить восстановление поврежденных участков. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стволовыми называют клетки, способные превращаться в различные типы клеток нервной системы, включая нервные и глиальные (вспомогательные клетки мозга). Специалисты перепрограммировали клетки крови человека, превратив их в нейральные стволовые, и через неделю после ишемического инсульта пересадили их в поврежденные участки мозга лабораторных мышей.

Через пять недель после трансплантации у животных наблюдалось снижение воспаления, укрепление кровеносных сосудов, частичное восстановление связей между нейронами и уменьшение проницаемости гематоэнцефалического барьера.

Последний представляет собой полупроницаемый барьер между кровью и нервной тканью, который регулирует транспорт веществ между системой кровообращения и центральной нервной системой. В результате инсульта происходит утечка веществ: в ткани мозга проникают компоненты крови, которые в норме туда не попадают - например, белки, ионы, иммунные клетки.

Значительная часть пересаженных клеток преобразовалась в ГАМК-ергические нейроны - клетки, которые, как показали ранние исследования, способствуют восстановлению мозговых функций после инсульта. С помощью компьютерного анализа движений ученые также зафиксировали улучшение походки и восстановление мелкой моторики у подопытных животных.

Сейчас исследования продолжаются, ученые изучают продолжительность эффекта от терапии, а также возможность адаптации метода для клинического применения у людей.