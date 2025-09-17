https://news.day.az/sport/1781158.html В Баку пройдет официальный экзамен по дзюдо 20-21 сентября в Баку при организации Федерации дзюдо Азербайджана состоится официальный экзамен по степеням поясов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, экзамен, который пройдет в Учебно-тренировочном центре национальных сборных по дзюдо, и открыт для тех, кто занимается дзюдо с 7 лет.
Выбор пояса будет осуществляться в соответствии с возрастом. Кандидатам, успешно сдавшим экзамен, Федерация вручит соответствующий пояс и сертификат.
Экзамен на пояс необходим для оценки и официального признания уровня профессионализма, а также для участия в престижных внутренних соревнованиях в будущем.
