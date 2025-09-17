В крепости Кичик Мардакан начались реставрационные работы

В памятнике архитектуры мирового значения - крепости Кичик Мардакан, расположенной в поселке Мардакан Хазарского района города Баку, начаты реставрационные работы. Проект осуществляется по заказу Службы охраны, развития и реставрации культурного наследия при министерстве культуры Азербайджанской Республики, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Цель проводимых работ - сохранение исторического облика крепости, а также создание соответствующей инфраструктуры для удобства посетителей.

В рамках реставрации применяются защитные растворы против износа и влаги, соединения между камнями восстанавливаются с применением специального раствора, оригинальная поверхность восстанавливается.

Начальник Службы охраны, развития и реставрации культурного наследия Сабина Гаджиева ознакомилась с ходом работ на месте. Завершение реставрационных работ планируется в январе 2026 года.

Крепость Кичик Мардакан - памятник оборонного зодчества XIII века, являющийся одним из важных образцов прибрежной крепостной архитектуры Апшеронского полуострова. С XII века усиление обороны Апшерона стало необходимостью в связи с набегами разбойничих отрядов. Крепости, возведённые в стратегически важных точках, обеспечивали быструю передачу сигнала об опасности во все уголки полуострова.