Для профилактики наркомании будет разработана инструкция для психологов и медработников в школах

В целях более эффективной организации профилактики наркомании будет разработана инструкция для психологов и медицинских работников общеобразовательных учреждений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025-2030 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно Плану мероприятий, период реализации программы охватывает 2025-2030 годы.

Министерство науки и образования определено основным исполнительным органом, министерство здравоохранения - другим исполнительным органом.