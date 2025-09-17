Xiaomi выпустила дешевый смартфон Redmi 15R с батареей на 6000 мАч

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi 15R 5G с аккумулятором емкостью 6000 мАч, который обеспечивает до двух суток автономности при корпусе толщиной 7,99 мм и весом 205 г. Об этом сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка оснащена 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 810 нит и поддержкой технологии Wet Touch 2.0 для считывания касаний влажными пальцами.

За производительность смартфона отвечает чип MediaTek Dimensity 6300, выполненный по 6-нм техпроцессу, дополненный 4, 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. По заявлениям Xiaomi, Redmi 15R может похвастаться стабильной работой в течение 48 месяцев эксплуатации.

Redmi 15R получил основную камеру на 13 Мп с поддержкой HDR. Среди прочих параметров отмечается наличие фирменной оболочки HyperOS 2 на базе Android 15, режим сверхкрупного шрифта, усиление громкости динамика до 200% и 3,5-мм разъем для наушников.

В Китае Redmi 15R оценили от 1099 до 2299 юаней