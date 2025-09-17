Apple разработал тест на акустическую герметичность для AirPods Pro 3

Компания Apple представила новую функцию для своих грядущих беспроводных наушников AirPods Pro 3 - Acoustic Seal Test ("Тест на акустическую герметичность"). Она призвана обеспечить пользователям наилучшее качество звучания и максимальную эффективность активного шумоподавления (САШ) благодаря идеальной посадке амбушюр. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно новому документу поддержки Apple, AirPods Pro 3 будут использовать этот тест для проверки правильности подбора размера ушных вкладышей. В то время как AirPods Pro первого и второго поколений имели функцию Ear Tip Fit Test, Apple значительно обновила и усовершенствовала этот процесс для новой модели. Компания рекомендует начинать подбор амбушюр со среднего размера (M). Если хорошей акустической герметичности не удается достичь, следует попробовать больший размер (L). Если же амбушюра ощущается слишком большой или вызывает дискомфорт, необходимо выбрать меньший размер (S).

Для AirPods Pro 3 Apple разработала новые амбушюры из силикона с пенопластовым наполнителем. По заявлению компании, они стали значительно мягче по сравнению с амбушюрами AirPods Pro 2. Новая модель будет поставляться с пятью размерами ушных вкладышей: XXS, XS, S, M и L. Размер XXS является абсолютно новым для этого поколения, что позволит еще точнее подобрать посадку для максимально широкого круга пользователей.

Важным дополнением в AirPods Pro 3 является датчик сердечного ритма, для корректной работы которого необходим плотный контакт с кожей. Apple предупреждает, что оптимальный размер амбушюр для точного измерения пульса может отличаться от размера, наилучшего для акустической герметичности. Для получения максимально точных показаний пульса наушники следует располагать под углом 45 градусов к лицу, чтобы датчик сердечного ритма прилегал непосредственно к уху. Если показания пульса кажутся непоследовательными или неточными, Apple рекомендует попробовать амбушюры другого размера.

Инициировать Acoustic Seal Test можно будет, подключив AirPods Pro 3 к iPhone с установленной iOS 26 или iPad с iPadOS 26. Для этого достаточно будет перейти в настройки AirPods и выбрать соответствующую опцию.

Выход AirPods Pro 3 на рынок запланирован на 19 сентября 2025 года.