Интенсивный торговый поток из турецких портов в израильский порт Ашдод

В последние дни отмечается рост потока грузовых судов, входящих и выходящих из израильского порта Ашдод, которые либо прибывают напрямую из Турции, либо вновь направляются в турецкие порты.

Как передает Day.Az, согласно данным из открытых источников, полученным через системы отслеживания судов, основную часть грузов в этом направлении составляет зерно, однако состав груза некоторых судов остаётся неизвестным.

Панамское судно, вышедшее из Искендеруна и Мерсина, завтра прибудет в Ашдод

Грузовое судно под панамским флагом MSC BELLE сначала находилось в порту Искендерун, затем в Мерсине. Не заходя больше никуда, оно направилось прямо в израильский порт Ашдод. Ожидается, что 17 сентября в 09:00 оно прибудет в порт. По имеющимся данным, около половины груза судна составляет зерно, однако о другой части информации нет.

Судно под флагом Либерии, совершающее регулярные рейсы между Израилем и Турцией

Грузовое судно KESTREL S под флагом Либерии в настоящее время стоит в порту Ашдод. Последние два рейса полностью проходили между Израилем и Турцией, причём в этот период судно заходило только в порт Стамбула и возвращалось обратно. Известно, что половина груза - зерно, а содержание другой половины остаётся неизвестным.

Судно MSC EDITH II движется в сторону Мерсина пустым

Грузовое судно MSC EDITH II вышло из порта Ашдод и направляется прямо в турецкий порт Мерсин. Ожидается, что оно прибудет туда 17 сентября в 14:00. Судно идёт пустым, однако очевидно, что его цель не ограничивается простым рейсом.

Другие суда из Турции в Израиль: BEGONYA S и CENTURIUS

Судно BEGONYA S 1 сентября находилось в Гемлике, 3 сентября - в Стамбуле, а 8 сентября прибыло в Ашдод. Сейчас оно стоит в порту и сегодня должно выйти в рейс, однако его дальнейший маршрут пока не объявлен.

Аналогично, судно CENTURIUS 8 сентября вышло из порта Искендерун и напрямую прибыло в Ашдод. Сегодня оно также покинет порт, но направление движения остаётся неизвестным.

Другие суда турецкого происхождения в порту Ашдод

В настоящее время в порту Ашдод стоят на якоре несколько судов, которые ранее также прибыли из Турции:

MIKE THOMAS - прибыл 5 августа из Стамбула, вероятно, проходит ремонтные работы в порту.

CENTURIUS - прибыл 8 сентября из Искендеруна, по-прежнему находится в Ашдоде.

ARXAGELOS - 8 июля был в Стамбуле, 25 августа - в порту ИЧДАШ, сейчас стоит в Ашдоде.

PARDUS - прибыл из Искендеруна и в данный момент находится в порту.

Вся информация о перечисленных судах взята из открытых источников с использованием систем отслеживания судов и собрана исключительно на основе ежедневных наблюдений за израильским портом Ашдод. При этом другой важный порт Израиля - Хайфа - может быть ещё более загруженным.