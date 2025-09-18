https://news.day.az/sport/1781291.html "НТД" усилил состав двумя молодыми баскетболистами Баскетбольный клуб "НТД" заключил контракты с двумя перспективными игроками. Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу команды. С нового сезона в составе "НТД" будут выступать игрок молодежных сборных Азербайджана - член национальной сборной U-20 Рамазан Гараев и представитель команды U-18 Мубариз Мирзаев.
Кроме того, клуб продлил соглашение с Гаджисамедом Огузом, внесшим значительный вклад в успехи команды в прошлом сезоне.
