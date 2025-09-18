"НТД" усилил состав двумя молодыми баскетболистами

Баскетбольный клуб "НТД" заключил контракты с двумя перспективными игроками.

Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу команды.

С нового сезона в составе "НТД" будут выступать игрок молодежных сборных Азербайджана - член национальной сборной U-20 Рамазан Гараев и представитель команды U-18 Мубариз Мирзаев.

Кроме того, клуб продлил соглашение с Гаджисамедом Огузом, внесшим значительный вклад в успехи команды в прошлом сезоне.