В Германии произошла авария на химзаводе

Четыре человека пострадали при аварии на химзаводе Romonta в Амсдорфе в земле Саксония - Анхальт в Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Bild.

Еще одного пострадавшего спасти не удалось. Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (07:00 по бакинскому) при проведении технических работ. В полиции сообщили об утечке опасных веществ на территории предприятия.

Сейчас двое сотрудников предприятия проходят лечение в больнице. Другие двое пострадавших - санитары, проводившие спасательные работы. Какие травмы они получили, не уточняется. Причина происшествия устанавливается, сотрудники завода связывают его с реакцией растворителей.

Сообщается, что угрозы населению из-за инцидента не возникло. Romonta является крупнейшим в мире производителем минерального воска, который используется для создания крема для обуви и мастики.