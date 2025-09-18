https://news.day.az/tourism/1781310.html Стая косаток потопила яхту с туристами - ВИДЕО Стая косаток потопила яхту с туристами у берегов Португалии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Все девять человек находившиеся на яхте доставлены на сушу спасателями. Представляем вашему вниманию данное видео:
