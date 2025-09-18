Стая косаток потопила яхту с туристами

Стая косаток потопила яхту с туристами у берегов Португалии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Все девять человек находившиеся на яхте доставлены на сушу спасателями.

