Али Асадов встретился с Президентом Садыром Жапаровым в Бишкеке - ФОТО
18 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Бишкек принял участие во встрече премьер-министров государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.
Президент Кыргызстана поприветствовал участников первой встречи премьер-министров государств-членов ОТГ.
А.Асадов передал Президенту Кыргызстана приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Премьер-министр также коснулся актуальных вопросов повестки дня азербайджано-кыргызских отношений стратегического партнерства.
