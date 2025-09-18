Трампу установили гигантский золотой памятник в Вашингтоне

Напротив Капитолия в Вашингтоне установили золотой памятник президенту США Дональду Трампу.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ABC 7.

Американский лидер изображен с улыбкой, в руках он держит огромную монету, на которой выгравирован знак биткоина. Уточняется, что установку четырехметровой статуи Трампа проспонсировали инвесторы.

"Эта инсталляция призвана побудить к обсуждению будущего государственной валюты и символизирует взаимосвязь современной политики и финансовых инноваций", - заявил представитель сообщества криптоинвесторов Хичем Загдуди.

Он выразил надежду, что этот памятник заставит американцев задуматься о растущем влиянии криптовалюты в мире. Отмечается, что памятник Трампу установлен всего на день. Дальнейшая судьба статуи не раскрывается.