https://news.day.az/society/1781316.html В Баку к службе привлечены дополнительные наряды ДПС - ВИДЕО Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД продолжает постоянные мероприятия по обеспечению беспрепятственного движения на въездах и выездах из столицы.
В Баку к службе привлечены дополнительные наряды ДПС - ВИДЕО
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД продолжает постоянные мероприятия по обеспечению беспрепятственного движения на въездах и выездах из столицы.
Как сообщили Day.Az в ГУГДП, с учётом интенсивности транспортного движения в Баку и на подъездных дорогах к городу, усилен служебный контроль для предотвращения заторов и обеспечения безопасности дорожного движения.
"Особенно в часы пик к службе привлечены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы (ДПС). Проводятся постоянные меры по регулированию потока транспорта и предотвращению нарушений правил остановки и стоянки", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре