В Баку к службе привлечены дополнительные наряды ДПС

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД продолжает постоянные мероприятия по обеспечению беспрепятственного движения на въездах и выездах из столицы.

Как сообщили Day.Az в ГУГДП, с учётом интенсивности транспортного движения в Баку и на подъездных дорогах к городу, усилен служебный контроль для предотвращения заторов и обеспечения безопасности дорожного движения.

"Особенно в часы пик к службе привлечены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы (ДПС). Проводятся постоянные меры по регулированию потока транспорта и предотвращению нарушений правил остановки и стоянки", - говорится в сообщении.