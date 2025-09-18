Алияр Агаев отсудит матч "Копенгаген"-"Байер" в Лиге чемпионов

Сегодня Алияр Агаев будет судить матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Копенгаген" (Дания) и "Байер" (Германия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игра, которая начнется в 20:45 по бакинскому времени, пройдет при помощи ассистентов Зейнала Зейналова и Акифа Амирали, а четвертым судьей будет Эльчин Масиев.

Это будет пятый матч 37-летнего арбитра в Лиге чемпионов. Интересно, что его первый матч в самом престижном европейском турнире также был игрой "Копенгена".