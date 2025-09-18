Гороскоп на 18 сентября

Сегодняшний гороскоп будто специально создан для того, чтобы добиваться своего: звезды наделяют такими качествами, как решительность, энергичность, пробивные способности и здоровый эгоизм. Неудивительно, что по этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни - от работы до любви. Многие захотят доказать свое превосходство или просто будут уверены в том, что лучше других знают, как действовать. Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня у Овна неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Овна попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Овна есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Телец

Сегодня Телец рискует с головой погрузиться в личные дела и заботы, и в результате может столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Тельца, отодвинув его в сторону. А может быть, сегодня Тельцу предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют ему собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!

Близнецы

Сегодня в делах Близнецам может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Близнецов практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Близнецы сегодня смогут, только если избавятся от своего внутреннего нетерпения. Если же это им не удастся, закончить начатое им, увы, удастся еще очень нескоро!

Рак

Сегодня девизом жизни Рака станет безапелляционное "Я сам!". Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания - самонадеянными. Однако на самом деле Рак не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям Рака достаточно просто ему не мешать. Все остальное Рак сделает сам, добившись неплохих результатов.

Лев

Сегодня секрет успеха Льва кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Льва к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги, однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Лев сегодня просто незаменим! Даже не обладая никакими особыми правами, Лев сегодня может незаметно свалить часть своих дел на других. И это - о чудо! - будет воспринято с пониманием.

Дева

Сегодня Деве могут поручить дела, с которыми она боится не справиться. Возможно, она считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Деве набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится - перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Весы

Сегодня энтузиазма Весам не занимать! Они будут по-настоящему увлечены тем, что делают, даже если их участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, - в хорошем настроении Весов или же в том, что они будут ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Весов сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к ним и не раз в течение дня спросят их совета.

Скорпион

Сегодня главной движущей силой Скорпиона станут амбиции! Ему недостаточно просто справляться с делами - ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Скорпиона в этом направлении сегодня будут даваться ему естественно и легко. Вот только не стоит ожидать, что окружающие отнесутся к продвижению Скорпиона благосклонно - скорее всего его амбиции будут вызывать ревность или даже зависть. Ну и ладно...

Стрелец

Сегодня Стрелец будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Стрельцу встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что он способен сделать, - это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Стрельца найдутся дела за пределами четырех стен - сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ему как никогда.

Козерог

Сегодня от Козерога потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Козерог не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят его на второй план, присвоив себе его идеи и заслуги. Так что другого варианта у Козерога сегодня просто нет - либо он смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.

Водолей

Успех сегодняшнего дня Водолея напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот - набрав хорошую скорость, Водолей обнаружит, что любое дело спорится в его руках! Так что разогнаться сегодня Водолею просто необходимо, даже если для этого ему понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Водолей еще долго не сможет остановиться. Сегодня он способен в трудовом порыве переделать огромное количество дел! Особенно, если не будет тратить время на пустые споры, к чему сегодня тоже склоняют его звезды.

Рыбы

Сегодня с самого утра Рыбы с головой уйдут в работу, и вынырнуть им будет нелегко. Они будут настолько сосредоточены, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах им помешать. Звезды гороскопа советуют Рыбам использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых они все от начала до конца решают сами. А вот работа в команде им сегодня противопоказана: погруженные в свои мысли Рыбы просто не услышат слова окружающих.