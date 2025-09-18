В американском Сенате произошла словесная перепалка между директором Федерального Бюро Расследований Кешем Пателем и проармянским сенатором Адамом Шиффом, который пытался очернить деятельность ФБР, задавая провокационные и наводящие вопросы.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, Шифф пытался давить на Пателя, требуя от него ответов, явно выходящих за рамки компетенции директора ФБР и построенных на домыслах. Сенатор-провокатор в привычной для себя манере пытался превратить слушания в политическое шоу, однако Патель жёстко пресёк подобные попытки.

Он назвал риторику Шиффа лживой и направленной на дезинформацию общественности, подчеркнув, что сенатор использует подобные выступления исключительно для личного пиара и сбора средств среди сторонников. Затем Патель назвал Шиффа "политическим шутом" и "трусом", который вместо работы в интересах граждан США занят обслуживанием интересов лоббистских групп.

Перепалка приобрела настолько эмоциональный характер, что председателю комитета пришлось вмешаться и призвать участников к порядку. В американской прессе уже отмечают, что Патель уверенно выдержал давление и не позволил Шиффу очернить деятельность ФБР, тогда как сам сенатор окончательно утвердился в образе скандального политика, действующего скорее в интересах внешних групп влияния, чем своей страны.

Напомним, что в середине августа этого года стало известно, что ФБР, а также комитеты по надзору и судебным вопросам возьмутся за расследование против проармянскоого сенатора-провокатора Адама Шиффа после того, как осведомитель, много лет проработавший на Демократическую партию, сообщил, что, будучи конгрессменом, Шифф одобрил утечку секретной информации с целью дискредитировать президента Дональда Трампа.

Комментируя эти обвинения, директор ФБР заявил, что некоторые чиновники использовали свои должности для выборочной утечки секретной информации с целью формировать нужные политические нарративы.

"Это делалось с одной целью - использовать разведку и правоохранительные органы в политических интересах. Подобные злоупотребления подорвали доверие общества к американским институтам. ФБР теперь возглавит работу в отношении этих лиц вместе с Минюстом и Конгрессом", - сказал Патель.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя заявление осведомителя, сказала журналистам, что Президент США хочет, чтобы Адам Шифф был привлечен к ответственности за бесчисленные факты лжи, которыми он постоянно вводит американцев в заблуждение.

Команда Шиффа тогда панически оправдывалась, а теперь сенатор, видимо, решил свести счеты с Пателем, устроив личную разборку на слушании. Но Патель оказался Адаму не по зубам - он не только парировал наводящие вопросы сенатора, но и продемонстрировал готовность открыто говорить о политических манипуляциях, которые Шифф долгие годы пытался навязать американскому обществу.