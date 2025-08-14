Автор: Ибрагим Алиев

Проармянскому сенатору-провокатору Адаму Шиффу, похоже, пришел конец - за него возьмутся ФБР, а также комитеты по надзору и судебным вопросам после того, как осведомитель, много лет проработавший на Демократическую партию и чье имя держится в секрете, сообщил Федеральному бюро расследований, что, будучи конгрессменом, Шифф одобрил утечку секретной информации с целью дискредитировать президента Дональда Трампа.

По данным американских СМИ, осведомитель состоял в штате Демпартии в течение 12 лет. Помимо информации об утечке, он заявил, что Адам был особенно раздражен тем, что его не назначили директором ЦРУ - пост, который он должен был получить в случае победы Хиллари Клинтон.

Иными словами, это была типичная попытка мести Трампу, чья победа лишила Шиффа карьерного повышения и желанной должности.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя заявление осведомителя, сказала журналистам, что Президент США хочет, чтобы Адам Шифф был привлечен к ответственности за бесчисленные факты лжи, которыми он постоянно вводит американцев в заблуждение.

В свою очередь, директор ФБР Кэш Патель заявил следующее:

"Некоторые чиновники использовали свои должности для выборочной утечки секретной информации с целью формировать нужные политические нарративы. Это делалось с одной целью - использовать разведку и правоохранительные органы в политических интересах. Подобные злоупотребления подорвали доверие общества к американским институтам. ФБР теперь возглавит работу в отношении этих лиц вместе с Минюстом и Конгрессом".

Политические махинации Шиффа вызвали недовольства и среди конгрессменов. Представитель от Айовы Марионетт Миллер сказала Fox News, что это крайне серьезное обвинение.

"Хитрюга Адам Шифф использовал свой пост для утечки секретной информации. Этим должны заняться комитеты по надзору и судебным вопросам. Он должен немедленно уйти в отставку. Зная, сколько он лжет, тогда мы были возмущены тем, что Шифф был назначен в комитет по разведке и оставался там. Мы также подозревали, что он лжет о секретной информации. Его нужно привлечь к ответственности. Народ должен потребовать от Шиффа отставки. По крайней мере, среди республиканцев в Конгрессе есть те, кто уже требует, чтобы он сложил полномочия", - сказала Миллер.

По ее словам, в скором времени комитеты по надзору и судебным вопросам начнут выдвигать предложения о том, чтобы вызвать сенатора в Палату представителей в качестве свидетеля.

"Будут начаты расследования, возможно, выписаны повестки. Эти планы уже в разработке", - добавила Миллер.

Тем временем, пресс-секретарь Шиффа выступил с крайне одиозным заявлением в попытке оправдать своего босса:

"Последняя клевета от Кэша Пателя абсолютно и категорически ложна и является лишь очередной в серии оскорбительных атак со стороны президента и его союзников, призванных отвлечь внимание от падения их рейтингов.

Эти голословные нападки основаны на обвинениях, которые были признаны недостоверными, ненадежными и неподтвержденными, исходящими от недовольного бывшего сотрудника, уволенного из комитета по разведке в начале 2017 года".

Эмоциональное заявление, однако. А где реальные опровержения? Кем обвинения были признаны недостоверными? Где доказательство того, что осведомитель лжет?

Штаб Шиффа это все не предоставил. И не предоставит. Почему? Потому что осведомитель сообщил правду. Потому что коррумпированного сенатора-провокатора и так давно подозревали во лжи и всяческих махинациях. А это заявление - жалкая попытка отвлечь внимание от себя и своих действий.

Паллоне, Менендес, Шифф - в американской политике немало откровенно токсичных фигур. Президент Трамп справедливо отметил, что это болото, которое необходимо вычищать. Его избирателей, без сомнения, обрадует, если подобных персонажей начнут один за другим привлекать к ответственности за государственную измену. Минимум, к чему это приведет, - очередной рост рейтинга американского лидера, ведь Трамп последовательно выполняет свои предвыборные обещания.

Американцы выбрали его потому, что устали. Устали от бесконечных слушаний и допросов, по итогам которых никто не несет ответственности. Конгрессвумен Миллер справедливо заметила, что Шифф должен уйти в отставку, однако этого, по-моему, недостаточно.

Во-первых, Адам Шифф - человек без высоких моральных качеств. Ожидать от него законопослушия и безупречной порядочности наивно. Он никогда не уйдет сам, и заявление его пресс-секретаря лишь подтверждает это.

Во-вторых, проблема в том, что при отставке такие политики лишь временно лишаются должности. Когда их партия возвращается к власти, они начинают изображать из себя жертв и снова занимают влиятельные посты после того, как их оправдывают. Так замыкается порочный круг, при котором никто не получает реального наказания за свои преступления.

Поэтому отставка Шиффа не решит корень проблемы. Подобных людей необходимо отправлять за решетку, как это произошло с Менендесом. Иного выхода из ситуации, когда виновные избегают наказания, нет. Тюрьма - единственное верное решение. Думаю, Адам уже вспотел и понимает, что время его политического прикрытия истекает. Трамп доведет дело до конца и сделает так, чтобы подобные фигуры больше никогда не чувствовали себя безнаказанными.